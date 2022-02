Hempstead (Etats-Unis) (AFP). Premier débat entre Clinton et Trump: les principales déclarations

La candidate démocrate et son rival républicain s'affronteront dans deux autres débats avant la présidentielle du 8 novembre.

- 'UN MONDE A PART'

Hillary Clinton: "Donald, je sais que vous vivez dans un monde à part, mais ces faits ne sont pas exacts".

(à propos de l'accord de libre-échange nord-américain Nafta)

- 'CANULAR'

Clinton: "Un pays va devenir le super-pouvoir des énergies propres du XXIe siècle. Donald pense que le changement climatique est un canular monté par les Chinois. Je pense que c'est très réel. (...) Il est important qu'on se saisisse de ce problème, tant chez nous qu'à l'étranger".

- EMAILS CONTRE IMPOTS

Donald Trump: "Je vais montrer ma déclaration de revenus, contre l'avis de mes avocats, dès qu'elle rendra publics les 33.000 emails qu'elle a effacés".

Hillary Clinton: "Je n'ai aucune raison de croire qu'il rendra jamais publiques ses déclarations de revenus, parce qu'il a quelque chose à cacher".

- PREPAREE

Clinton: "Je pense que Donald vient de me critiquer parce que j'ai préparé ce débat. Oui, je l'ai préparé. Et vous savez pour quoi d'autre je me suis préparée? Je me suis préparée à devenir présidente. Et c'est une bonne chose".

- MAINTIEN DE L'ORDRE

Trump: "On a besoin de maintien de l'ordre dans notre pays. (...) Dans nos villes des Noirs, des Hispaniques vivent en enfer parce que c'est dangereux. Vous marchez dans la rue, on vous tire dessus. (...) On a des gangs dans les rues, et dans beaucoup de cas ce sont des immigrés illégaux. Et ils ont des armes, ils tirent sur des gens. Nous devons être très forts, nous devons être vigilants. (...) A l'heure actuelle notre police, dans bien des cas, a peur de faire quoi que ce soit. On doit protéger nos centre-villes parce que les communautés noires sont décimées par le crime."

- 'MENSONGE RACISTE'

Clinton: "Il (Trump) a vraiment démarré son activité politique sur la base de ce mensonge raciste (selon lequel) notre premier président noir n'était pas un citoyen américain. Il n'y a absolument aucune preuve de cela (mais) il l'a répété, il l'a répété année après année".

- 'CHAOS TOTAL'

Trump: "Si vous regardez le Moyen-Orient, c'est le chaos total, dans une large mesure sous votre direction. (...) Vous parlez de l'EI, mais vous étiez là et vous étiez secrétaire d'Etat alors que le groupe n'en était qu'à ses balbutiements. Maintenant il est présent dans plus de 30 pays, et vous allez les arrêter? Je ne le pense pas".

- GENDARMES DU MONDE

Trump: "Je veux bien aider tous nos alliés, mais nous perdons des milliards et des milliards de dollars. Nous ne pouvons pas être les gendarmes du monde, nous ne pouvons pas protéger les pays partout dans le monde quand ils ne nous paient pas ce qu'il faut".

- NE DITES RIEN A L'ENNEMI

Clinton: "Au moins j'ai un plan pour combattre l'EI".

Trump: "Non, non, vous dites à l'ennemi tout ce que vous voulez faire".

Clinton: "Non, ça n'est pas vrai"

Trump: "Vous dites à l'ennemi tout ce que vous voulez faire. Pas étonnant que vous ayez combattu l'EI pendant toute votre vie d'adulte"

- ENERGIE

Trump: "Elle n'a pas l'énergie. (...) Pour être président de ce pays, vous avez besoin d'une énergie phénoménale. (...) Il y a tellement de choses différentes que vous devez être capables de faire, et je ne pense pas qu'Hillary a l'énergie".

Clinton: "Quand il aura voyagé dans 112 pays et négocié un accord de paix, un cessez-le-feu, la libération de dissidents (...) ou même qu'il aura passé 11 heures à témoigner devant une commission au Congrès, il pourra me parler d'énergie".

- 'JE LA SOUTIENDRAI'

Trump: "Je veux rendre sa grandeur à l'Amérique. Je serai capable de le faire et je ne pense pas qu'Hillary le pourra. Mais si elle gagne, je la soutiendrai totalement".