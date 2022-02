SAINT-LO. Manche : l'EDSH permet aux personnes handicapées de faire du sport

L'Équipe Départementale Sports et Handicap (EDSH) dans la Manche, créée en 2012, permet et favorise le développement de l'activité physique et sportive des personnes en situation de handicap.

Un travail d'équipe

Une équipe articulée autour du Comité Départemental Olympique et Sportif, du Comité Départemental Handisport, l'APEI (Association Parentale pour l'Éducation et l'Insertion des personnes déficientes) et de la Direction de la Cohésion Sociale.

Elle coordonne une culture commune pour le développement du sport pour les personnes en situation de handicap.