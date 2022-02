Rouen. Football : en National, Quevilly Rouen Métropole se ressaisit face à Boulogne-sur-Mer

C'est donc après avoir subi une grosse défaite lors de la dernière journée 3-0 face à Concarneau que les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) se sont imposés au stade Robert Diochon face à Boulogne-sur-Mer (Nord) 2-1, samedi 24 septembre 2016.

QRM ouvre le score

Le premier but du match est à mettre sur le compte de Jérémy Beckechi qui, remplaçant Medhy Guezoui suspendu en attaque, reprend un corner tiré rentrant par Anthony Rogie pour le 1-0 à la 18e minute de jeu.

Les Boulonnais, qui ont la maîtrise du match, parviendront à égaliser à la 37e minute, par Teuma.

QRM dominé mais solide

La deuxième mi-temps est également dominée par les Nordistes, et les choses ne s'arrangent pas à la 75e avec l'expulsion du gardien Dan Delaunay. Les trois remplacements étant faits, c'est Romain Basque qui prend place dans les buts et malgré la supériorité numérique des visiteurs, ce sont bien les joueurs de l'agglomération rouennaise qui vont parvenir encore une fois à prendre les trois points de la victoire, grâce à un but inscrit contre son camp par Brillault sur une frappe de Pierre Vignaud dans les arrêts de jeu.

Les Normands sont 5es

Les joueurs de Manu Da Costa grappillent donc une place au classement, 5es à un point du podium.

Lors de la prochaine rencontre, les Rouges et Jaunes se rendent à Belfort (Territoire de Belfort) vendredi 30 septembre 2016, pour le compte de la 9e journée.

