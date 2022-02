Lyons-la-Forêt. Normandie : un centre d'art au château de Vascoeuil, où Jules Michelet s'est offert une retraite dorée

C'est au château de Vascoeuil (Eure) que Jules Michelet a vécu une histoire d'amour malheureusement aussi passionnelle qu'éphémère. Invité par son ami Alfred Dumesnil, il tombe éperdument amoureux de sa mère à la santé fragile: Adèle.

Après la mort de celle-ci, il viendra régulièrement prendre ses quartiers dans la tourelle du château: son cabinet de travail. Dans sa vigie, il compose des oeuvres naturalistes et rédige son histoire de France.

Racheté par un passionné

En 1964, Maître Papillard, un avocat parisien passionné d'art, se porte acquéreur du domaine et le restaure. Il aménage un parcours de sculpture en plein air, réunissant des oeuvres de prestigieux artistes tels Dali, Cocteau, Calder, Pompon ou Vasareli, et fait de ce lieu un havre de paix dédié aussi bien à l'art qu'à la littérature. Un petit musée expose de nombreux souvenirs liés à l'écrivain tandis que le colombier, les communs et le château accueillent des expositions qui complètent ainsi ce parcours poétique.

A LIRE AUSSI.

Pratique. Jusqu'à fin novembre. Château de Vascoeuil. Tarifs 0 à 9,5€. Renseignements au 02 35 23 62 35