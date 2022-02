Le Houlme. Près de Rouen : ils volent les quatre roues d'une voiture avant de se faire interpeller

Il est 2h20 du matin ce vendredi 23 septembre 2016 quand la police reçoit un appel au 17. Les forces de l'ordre doivent se rendre rue du 8 mai 1945, au Houlme (Seine-Maritime), pour le vol des roues d'un véhicule.

Deux voitures, l'une sans roues

Les policiers arrivent sur place, se stationnent un peu plus loin des faits signalés. Deux d'entre eux descendent du véhicule pour se rapprocher à pied. Ils découvrent deux voitures côte à côte. L'une n'a plus aucune roue. Dans la seconde, deux hommes sont à bord. À la vue des policiers, ils éteignent leurs feux et prennent la fuite.

Une course-poursuite avortée

Mais la course-poursuite s'arrête vite. Le véhicule suspect est arrêté par une voiture de la BAC. Les fuyards tentent de faire une marche arrière mais un policier a le temps de briser la vitre du véhicule et de neutraliser les deux suspects. Âgés de 20 et 21 ans, ils résident au Houlme et à Maromme. Les quatre roues volées sont retrouvées dans leur véhicule. Ils ont été interpellés.

A LIRE AUSSI.