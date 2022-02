Un Jeans vibrant connecté pour vous guider comme un GPS dans la rue

C'est une Start-Up française qui est à l'origine de se projet : Spinali Design, installée à Mulhouse. Entièrement fabriqués en France, ces jeans seront capables de vous guider, grâce à un système de capteurs vibrants incorporés au niveau de la ceinture.



Spinali Design n'en est pas à son premier essai en matière de vêtement connectés. En été 2015, l'entreprise avait lancé son bikini-connecté, munis de capteur d'UV pour éviter les coup de soleil.



"Nous profitons de la relance d'une filière textile française avec le plan Industrie du futur, et respectons les normes françaises de protection de l'environnement et des travailleurs", se félicitent Romain Spinali, responsable innovation, et Marie Spinali, PDG de l'entreprise.



Outre la fonction GPS pour vous guider, le jean's a la possibilité de détenir de nombreuses autres possibilités "Nous avons créé une application mobile qui filtre les mails en fonction de leur niveau d'importance, ce qui vous permet d'être alerté uniquement en cas d'urgence, via une vibration", détaille Romain Spinali. "Il est également intégré une fonction "ping", l'équivalent du "poke" sur Facebook, qui permet d'attirer l'attention du porteur du jean en le faisant vibrer. On peut aussi s'en servir comme alerte, pour ne pas oublier un rendez-vous".



Sa principale fonction, plutôt bien développée, c'est le guidage par vibration. "Le jean peut vous guider, en lien avec une appli de cartographie, en vibrant à droite et à gauche. Si les deux côtés vibrent, c'est que vous partez dans la mauvaise direction. Le jean est aussi équipé d'un petit bouton, à activer lorsque vous garez votre voiture : le jean's pourra alors vous guider jusqu'à elle au retour".







Son prix ? à partir de 139 euros. Pas si énorme que ça finalement.



La gamme de jeans de Spinali est disponible en pré-commande sur spinali-design.fr/, pour le moment uniquement pour les femmes, et pour une livraison début décembre.