L'Agenda en Normandie : lundi 26 septembre

MANCHE

Les sapeurs pompiers de St Clair sur Elle organisent leur 6ème Vétathlon de l'Elle ce dimanche à St-Clair sur Elle. Une randonnée pédestre est prévue le matin et 4 courses au choix sont réparties sur toute la journée, à faire seul ou par équipe de 2 en bike and run. Il y a aura des jeux pour enfants. Buvette, restauration, parking et douche sur place.

Dimanche les familles rurales de Pont-Hébert organisent leur 8ème édition des puces des couturières avec loisirs créatifs et déco ce dimanche de 9h30 à 17h à la salle des fêtes de Pont-Hébert. Il s'agit d'un vide grenier avec des articles de mercerie, de la laine, des magazines et du matériel pour tous. L'entrée est gratuite.

CALVADOS

Les métiers d'Art investissent l'Eglise Saint Nicolas de Caen samedi et dimanche. L'association Normandie Métiers d'Art vous propose de mettre en avant son savoir faire local et normand en diffusant cette exposition qui réunit 32 artistes et artisans. Cette année, un concours est organisé, un jury de professionnels sera présent et le public pourra également voter.

Comme chaque année, la commune de Bretteville sur Laize bat au rythme de cultures d'ici et d'ailleurs à travers deux semaines d'expositions, concerts, dégustations, ateliers à l'occasion des semaines de Quilly. Cette année, le Brésil est à l'honneur jusqu'au dimanche 9 octobre. Une édition haute en couleurs, rendez-vous place de la mairie et retrouvez le programme complet sur : semainesdequilly.com

ORNE

La Ville d’Alençon accueille un concert caritatif de la Musique des Transmissions de Rennes à la basilique Notre-Dame ce vendredi à 20 h 30. 60 musiciens interprétent des morceaux classiques, mais aussi des airs de musique festive et de tradition celtique. Les bénéfices seront versés aux associations Terre Fraternité, à l’Association pour le développement des Œuvres Sociales de la Marine, et à la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air. Billetterie à l’office de tourisme et sur place le soir du concert, rendez-vous à la basilique Notre-Dame.

Samedi et dimanche c'est la foire d'Automne 2016 à Bagnoles-de-l'Orne organisé par l'association Espoir 2000. Il s'agit d'une immense vide grenier ou 800 exposants sont attendus sur les 2 jours. L'entrée est gratuite.

La Ville de Flers participe à la Semaine Bleue 2016 jusqu'au 9 octobre. Le Centre communal d’action sociale organise dès ce dimanche deux randonnées au départ du château de Flers avec 6 km le matin et 8 km l’après-midi. Un pique-nique aura lieu le midi au parc du château. Au terme de la journée, une visite du Musée du château sera proposée. Le second temps fort aura lieu le jeudi 6 octobre avec un concert choral de La Lyre au Centre Madeleine-Louaintier en soirée. Une exposition est aussi prévue au Foyer Monge.