Black M à Caen pour l'inauguration de la Wati Academy le 3 octobre

Le label Wati-B est un acteur important du rap français, qui produit Sexion d'assaut, Maître Gims, Black M, Lefa etc. Badiri « Dawala » Diakité, son patron, diversifie la marque avec la création il y a une douzaine d'années d'un marque de vêtements, la sortie très prochaine d'un film intitulé "La pièce" et maintenant une école de football.

Cette école s'appellera la Wati Academy. A vocation nationale, elle permettra aux garçons et filles de 4 à 15 ans d'avoir des cours de football trois fois par semaine (8 à 10€ la séance). Un système d'aide scolaire sera aussi en place avec la possibilité de faire ses devoirs pendant une heure avec l'aide de professeurs.

C'est Laurent Glaize, ex-formateur du SM Caen, qui sera en charge de la Wati Academy.

Cette école ouvrira ses portes à Carpiquet en janvier 2017 mais l'inauguration aura lieu lundi 3 octobre 2016. Elle se fera dans les lieux où se dérouleront les cours, soit la salle Five à Carpiquet. Les cours de football auront lien en indoor à Démouville.

Pour cette soirée d'inauguration, Black M sera présent ainsi que Dawala Diakité, le patron de Wati-B. Les plus jeunes sont conviés à assister à l'événement! Il faut être né entre 2001 et 2012 et s'inscrire sur wati-academy.fr (un accompagnant est autorisé). C'est lundi 3 octobre 2016 à partir de 17 h au Five à Carpiquet.