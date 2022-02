Trafic de drogue en Normandie : 385 cachets d'ecstasy saisis lors de perquisitions

Dimanche 28 août 2016, les gendarmes de Bernay (Eure) interviennent pour une personne blessée. Cette dernière est retrouvée en sang dans une cage d'escalier : ses explications sont confuses, ainsi que celle de sa concubine.

Des perquisitions fructueuses

Les gendarmes décident alors de mener plusieurs perquisitions dans l'environnement du couple et de leurs connaissances. 385 cachets d'ecstasy, 1500€ et une petite quantité d'opiacés et de cannabis sont retrouvés. Trois mis en cause sont placés en garde à vue.

Présentés en comparution immédiate, deux d'entre eux ont été condamnés à 30 mois de prison dont six mois ferme avec mandat de dépôt. Le troisième a été condamné à six mois de prison avec sursis.

