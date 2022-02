L'Agenda en Normandie : mercredi 21 septembre

MANCHE

Pierre JOVANOVIC est en dédicace à l'espace culturel Leclerc de Tourlaville ce samedi de 14H00 à 17H30. Cet écrivain et journaliste a écrit son premier ouvrage intitulé "Enquête sur l'existence des anges gardiens" devenu un best seller traduit en sept langues et vendu à plus de 800 000 exemplaires. Il est aussi co-auteur du livre « L'histoire de John Law » qui vient de paraître aux éditions Le Jardin des Livres.

Le duo Jean Barth n' Co est en concert ce samedi à 20h30 à la salle DUMONCEL à Octeville. Il s'agit de chanson française avec compositions originales. Si vous aimez la langue française et les chansons à texte alors réservez votre soirée, l'entrée est gratuite et une buvette est prévue sur place.

CALVADOS

Une "fan" fête 35 ans de fidélité à deux artistes hors pair en montant une exposition sur leurs 40 ans de collaboration artistique. Ces artistes sont Alain Souchon et Laurent Voulzy. Ce sont plus de 600 objets présentés dans 55 vitrines. Une exposition parrainée par Fabien Lecoeuvre, le grand spécialiste de la chanson française, qui se déroule jusqu'à dimanche. Rendez-vous tous les jours de 10h à 12h et 14h à 18h à la Salle Brassaï à Louvigny. L'entrée est gratuite.

Samedi et dimanche, rendez-vous au Manoir d'Argouges à Vaux-sur-Aure pour assister et participez aux Médiévales de la Saint-Michel. Sur place il y a aura un marché artisanal, des combats plus vrais que nature, des jeux ou encore l'occasion de découvrir la vie des camps de l'époque. C'est samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h, l'entrée est libre.

ORNE

Vendredi, samedi et dimanche c'est le salon des métiers d'art 2016 à partir de 10h à la Halle au Blé à Alençon. L'objectif du salon est de valorisé l'artisanat d'art. Ils seront plus de 50 exposants soit une 50ène de métiers à découvrir. Vous pourrez également acheter des oeuvres sur place.

Participez au mois du bois jusqu'à 26 octobre en Normandie. 40 manifestations sont au programme pour promouvoir les activités de la filière forêt-bois. Profitez de visites, de rencontres, d'expositions, de conférences, d'animations, de randonnées, de portes ouvertes. Rendez-vous par exemple ce vendredi au Grais, pour suivre le « Parcours de l’arbre à l’ouvrage » afin de découvrir le cycle complet de la vie du bois. Le programme complet sur mois-du-bois.com.

Dans le cadre du programme Culture-santé en Normandie, le Centre hospitalier d'Argentan accueille de septembre à décembre 2016 l'artiste plasticienne Marie-Noëlle Deverre en résidence, en partenariat avec la Maison des Dentelles d'Argentan. Ce projet de création intitulé "A col ouvert" donnera lieu à des expositions dans les deux établissements en 2017. Première date ce jeudi de 15h à 17h.