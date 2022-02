Accident mortel en Normandie : percuté par une voiture, le piéton a été projeté 100 mètres plus loin

Dimanche 18 septembre 2016, en pleine nuit, un piéton de 22 ans est mort percuté par une voiture alors qu'il traversait sur un passage protégé au Havre (Seine-Maritime). Le piéton a été projeté 100 mètres plus loin. Selon les premiers éléments de l'enquête, aucune trace de freinage n'a été relevée sur place.

Homicide involontaire et non assistance à personne en danger

Les deux suspects, un conducteur ivre de 23 ans et sa passagère de 22 ans, tous deux domiciliés au Havre, sont descendus de leur voiture pour se porter à la hauteur de la victime avant de repartir. Ils ont été interpellés un peu plus tard, allée Fratucci. Ils ont été placés en garde à vue pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger.

