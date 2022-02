Alep (Syrie) (AFP). Syrie: sérieux accrocs dans la trêve, frictions entre Moscou et Washington

La trêve en Syrie a connu ses plus sérieux accrocs avec des bombardements aériens et de violents combats au moment où s'envenimaient les relations entre les Etats-Unis et la Russie au sujet de l'aide humanitaire.