Alençon : journée de solidarité pour Jules

Jules est ce jeune garçon d'Arçonnay, près d'Alençon, victime d'une version grave de la maladie de Lyme. Pas d'autre solution pour ses parents que de régulièrement l'emmener consulter les meilleurs praticiens aux États-Unis. C'était le cas début août. Ce sera encore le cas au mois d'octobre.

"Jules va beaucoup mieux", explique sa maman, "il n'a plus de douleurs et fait de beaux progrès chez les professionnels (psychomotricité et ergothérapie). Les traitements marchent patit à petit, le médecin parle de traitements sur le long terme."

Outre le voyage, les consultations et traitements sont extrêmement coûteux et l'association Pour l'avenir de Jules organise une journée de solidarité, pour collecter des fonds, ce dimanche 18 septembre 2016, au Parc du Gué de Gesnes à Arçonnay, en immédiate périphérie sud d'Alençon.

Programme :

10h : marche chacun à son rythme sur 7km, à partir de 12h : repas/concert, à partir de 14h : jeux et animations.

Attention : pour des raisons administrative, la balade à moto, initialement prévue, a du être annulée.

Tombola:

Également pour collecter des fonds, des tickets de tombola sont en vente au prix de 2€ dans différents commerces d'Alençon et d'Arçonnay ; parmi les gros lots : un vélo beach-cruiser d'une valeur de 280 €, un bon d'achat de 150 € valable dans le catalogue week-end et courts séjours dans l'Orne, une machine Nescafé multi-boissons multi-gusto obo... et de nombreux autres lots, les tickets seront en vente toute la journée du dimanche 18 septembre à Arçonnay, mais aussi à Alençon : boulangerie L'Atelier des Pains, l'ATRE cours Clémenceau, boulangerie Les 4 saisons, boulangerie Les Gourmandises de Montsort, boulangerie Le Fournil de Courteille, boulangerie Vaugeois quartier Perseigne, bar-tabac Au rendez-vous des Promeneurs, Lancrel Coiff', restauration La Pause, et à Arçonnay : boulangerie J. et F. Hernandez et à l'agence postale.

Théatre: Le samedi 24 septembre 2016, la « 7ème compagnie » donnera une représentation au théâtre de Mamers, au profit de l'association « Pour l'avenir de Jules ».