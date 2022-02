Voile : victoire du duo Santurde-Turienzo sur la Normandy Channel Race

Talès II, le class 40 mené par le duo Pablo Santurde - Fidel Turienzo a franchi ce vendredi 16 septembre 2016, peu avant 11 heures à Ouistreham (Calvados), la ligne d'arrivée de la Normandy Channel Race.

Parcours raccourci

Victoire après quatre jours, 17 heures, 41 minutes et 54 seconde de course. Compte tenu de la météo, les organisateurs avaient décidé de raccourcir le parcours la veille. Talès II a parcouru les 950 milles théoriques du parcours à 8,4 noeuds de moyenne. Il a couvert sur le fonds 1 055 milles à la vitesse de 9,27 noeuds.

Le Class 40 Imerys de Phil Sharp et Sam Manuard ont pris la deuxième place de la Normandy Channel Race.

