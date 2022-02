Normandie : il chute de 8 mètres en voulant entrer chez un collègue par la fenêtre

Vendredi 16 septembre 2016, il est 3 heures du matin quand un homme de 30 ans rentre dans un immeuble situé rue Clément Marical, au Havre (Seine-Maritime). Il se rend chez un collègue de travail qui habite là. Il tambourine à la porte de ce dernier mais n'obtient aucune réponse.

Gravement blessé au visage et au thorax

L'homme ne se décourage pas et tente de passer par la fenêtre de la cage d'escalier, qui donne sur une cour intérieure, pour ainsi espérer entrer chez son collègue par une autre fenêtre. Mais il perd l'équilibre et chute huit mètres plus bas.

Pris en charge par les pompiers, il a été transféré à l'hôpital Monod, au Havre, dans un état grave. Il souffre de blessures au visage et au thorax.

