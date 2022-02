Caen-PSG : "ne croyez pas qu'on n'imagine pas gagner ce match", dit Patrice Garande

C'est l'ouverture de cette cinquième journée de championnat de Ligue 1 : Caen reçoit le Paris Saint-Germain à domicile. Une équipe qui fait peur à tout le monde, mais qui est dans ce début de championnat en période de rodage... ce qui pourrait bénéficier aux Malherbistes, imagine le coach Patrice Garande :

Impossible de lire le son.

Impossible de lire le son.

Une victoire possible, estime l'entraîneur des Bleu et Rouge, d'autant plus si le public s'en mêle :

Impossible de lire le son.

Coup d'envoi de la rencontre : 20h45, à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest.