Athènes (AFP). UEFA: Ceferin sera-t-il à la hauteur ?

. Un nouveau regard ?

Elu mercredi à Athènes, cet homme de 48 ans, yeux clairs, visage taillé à la serpe, a déjà ses fans. Pour eux, il incarne le renouveau d'instances éclaboussées par les scandales, car il n'est pas issu du sérail. "L'écrasante élection (42 voix sur 55) de cet avocat slovène vient rompre un système installé pendant des années", s'enthousiasme ainsi le journal El Pais en Espagne.

"Ceferin portait l'espoir d'en finir avec les vieux démons de la corruption qui hantent le football", renchérit Le Temps en Suisse. L'autre candidat à la présidence, Michael van Praag, 68 ans, "était assis sur la scène avec le comité exécutif de l'UEFA (gouvernement du football européen) dont il est vice-président. Une position d'où il est plus aisé de défendre un bilan que de se poser en réformateur", assène encore Le Temps.

Mais pour d'autres, rien ne change vraiment. "Sa rhétorique rappelle Sepp Blatter", président déchu de la Fifa, tacle ainsi en Allemagne Tagesschau.de, site du journal télévisé de la télévision publique ARD, qui le décrit comme "un carriériste froid calculateur".

Et d'interpréter son leitmotiv "le football d'abord" comme "le message: nous ne parlons pas de corruption, de clientélisme ou d'enquêtes du parquet. Le genre de discours que les hauts fonctionnaires du football aiment entendre".

. Un dirigeant indépendant ?

Inconnu sur la planète football quand il s'est déclaré candidat début juin, la trajectoire météorique de ce père de trois enfants "a été ponctuée de rumeurs et de spéculations" comme le souligne le site allemand Sport1.

Aux Pays-Bas, fief du candidat battu Van Praag, le journal généraliste Alegmeen Dagblad n'hésite pas à écrire que "le ministre russe des Sports (Vitali Moutko) a sans doute fait pression sur de nombreux pays pour lui permettre de gagner".

Les détracteurs de Ceferin ont également cherché à le présenter comme le sous-marin du président de la Fifa Gianni Infantino, ou encore comme un candidat qui aurait gagné le soutien de pays nordiques en échange de promesses d'accueil de grands tournois.

Ceferin, lui, martèle qu'il n'est "la marionnette de personne". En Espagne, AS ouvre ses colonnes à un journaliste de la télévision slovène, Adrijan Bakic, qui prend la défense de son compatriote: "C'est un homme qui a de la personnalité, qui est travailleur et décidé. Ce ne sera pas un pantin et il travaillera pour rendre le football meilleur et plus démocratique."

. Armé face aux grands clubs ?

La capacité de Ceferin à diriger sera jugée sur un dossier brûlant. Fin août, l'UEFA, en pleine vacance du pouvoir depuis la suspension de Michel Platini, a adopté une refonte de la Ligue des champions pour 2018-21: l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie auront quatre places garanties en poules au nom de leurs bons résultats passés dans cette épreuve.

L'idée était d'éviter que des gros clubs européens ne fassent sécession pour créer leur propre Superligue fermée. Mais chez les non-bénéficiaires de cette réforme, la colère monte. L'Association des ligues européennes (EPFL) menace ainsi de programmer des matchs en même temps que ceux de l'UEFA pour les concurrencer.

A peine élu, Ceferin a promis de s'assoir à une table avec les 55 fédérations composant l'UEFA pour voir "ce qui peut être fait". Et d'ajouter: "Nous devons maintenant montrer que c'est nous qui gouvernons, la situation peut être résolue si nous parlons aux clubs".

Celui qui n'est président de la Fédération slovène que depuis 2011 est-il assez armé pour le bras de fer qui s'annonce ? En face, il aura deux sérieux clients: Karl-Heinz Rummenigge, homme fort du Bayern Munich et président de l'Union des clubs européens (ECA), et l'influent président de la Juventus Turin Andrea Agnelli.

Ceferin a en tout cas la pression. "Ce sera sa première grosse décision", a résumé Martin Glenn, directeur général de la Fédération anglaise de football.