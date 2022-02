Il aura fallu une heure à la police pour pouvoir interpeller le chauffard. Jeudi 15 septembre 2016, vers 3h du matin, la police patrouille rue de la République à Rouen (Seine-Maritime) quand elle voit un véhicule franchir un stop sans s'arrêter et emprunter la rue des Faulx. Les forces de l'ordre décident donc de le contrôler et mettent les gyrophares mais l'automobiliste, qui roule à bord d'un véhicule qui a fait l'objet d'une immobilisation, accélère et s'enfuit.

Course-poursuite dans le centre-ville

S'ensuit une longue course-poursuite dans le centre-ville - rue d'Amiens, rue Victor Hugo, rue Armand Carrel, quai Corneille... - mais l'automobiliste reste insaisissable sur cette chaussée glissante. Les policiers finissent par le perdre de vue. Ils font des recherches à Petit-Quevilly, car le propriétaire du véhicule y habite : en vain.

A bout de souffle, il arrête de fuir

Mais une heure plus tard, ils aperçoivent de nouveau la voiture suspecte... au même point qu'une heure plus tard, rue de la République ! Et à nouveau, une course-poursuite s'engage, l'automobiliste empruntant les quais à très grande vitesse. Finalement, il perd le contrôle de son véhicule et s'immobilise dans un fossé longeant une propriété à l'embranchement entre l'A150 et la route du Havre. Il sort de la voiture, tente de prendre la fuite à pied sur le parvis du Kindarena mais s'arrête, à bout de souffle, rue de Lillebonne, où il est interpellé. Agé de 20 ans et domicilié à Saint-Etienne-du6Rouvray, il a été placé en garde à vue.

