Un colloque sur la tapisserie pour marquer le 950e anniversaire de la bataille d'Hastings

Pas moins de 23 chercheurs, français et étrangers, animeront un colloque du 22 au 24 septembre 2016 au musée de la tapisserie de Bayeux. "Les conférences qui seront données, et c'est une première, porteront uniquement sur le thème de l'invention de cette tapisserie", explique Sylvette Lemagnen, conservateur. Alexandra Lester-Makin, chercheuse à l'université de Manchester, présentera ainsi ses travaux sur l'envers de la broderie. Les conférenciers viennent de Normandie avec François Neveux, mais aussi de Belgique, d'Allemagne, des Etas-Unis, du Canada et du Royaume-Uni.

Redéployer la tapisserie dans un nouveau musée

Les débats sont ouverts à tous gratuitement, sans avoir besoin de réserver au préalable. "Nous souhaitions ainsi marquer le coup par rapport au 950e anniversaire de la victoire de Guillaume le Conquérant à Hastings", explique Loïc Jamin, maire adjoint en charge du tourisme et des musées à Bayeux. "C'est là aussi l'occasion de travailler sur le projet scientifique que nous conduisons autour de la création du Centre de compréhension du Moyen-Age et l'idée du redéploiement de la tapisserie dans un nouveau musée."

