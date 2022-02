Open de tennis de Rouen : Edouard Roger-Vasselin remplace Malek Jaziri

Le vainqueur de l'Open de tennis de Rouen (Seine-Maritime) sera français. Une certitude depuis que l'on a appris, mardi 13 septembre 2016, que le Tunisien Malek Jaziri, tête de série n°3 du tournoi, ne viendrait pas, étant retenu sur le tournoi ATP d'Istanbul.

Vainqueur de Roland Garros en double

Il est remplacé par Edouard-Roger Vasselin, 172e joueur mondial en simple et 16e mondial en double. Le joueur de 32 ans affiche de solides références. Ancien 35e mondial en simple, il a battu les plus grands - Wawrinka, Del Potro, Isner, Monfils, Roddick - et a disputé deux finales sur le circuit principales, à Delray Beach et à Chennai en 2013. Surtout, le meilleur ami de Benoît Paire sur le circuit a remporté Roland Garros en 2014 en double avec Julien Benneteau et est arrivé en finale de Wimbledon 2016 avec le même partenaire.

Il disputera l'Open de Rouen pour la première fois. Il rejoint Benoît Paire, Paul-Henri Matthieu, Tommy Robredo, Jules Marie et Louis Quennessen. Chez les femmes, Mathilde Johansson part favorite.

Pratique. Du vendredi 16, dès 17h, au dimanche 18 décembre 2016 au Kindarena. La billetterie à retrouver ici.

LIRE AUSSI.