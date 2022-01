Basket : les Alençonnaises se préparent à la reprise du championnat de Nationale 2

Cinq départs et trois arrivées au sein de l'équipe, six nouvelles équipes dans la poule « C » dans laquelle évolue Alençon, et un premier match qui sera disputé à l'extérieur. Les féminines de l'UBCUA se préparent pour le début de la nouvelle saison de Nationale 2 de Basket. Premier match pour les alençonnaises à Saumur le 24 septembre.