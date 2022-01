La boîte à bonheur de La Glacerie : des échanges gratuits basés sur la confiance

Cela fait quelques mois qu'une drôle d'étagère a pris place dans le hall du centre socio-culturel de La Glacerie (Manche), à Cherbourg-en-Cotentin. Des livres pour adultes et enfants y cotoient un ensemble théière/tasse, un step et un sac à dos Violetta... Un joyeux bazar organisé, rassemblé dans "la boîte à bonheur".

Eve Beaudroit, référente animation pour la commune et responsable de la boîte, a importé cette idée venue d'Allemagne, après avoir visionné un reportage consacré à la givebox ("boîte à donner") du Havre. "Le principe : donner, prendre ou prendre et donner un objet qui ne nous intéresse plus mais qui est susceptible d'avoir une seconde vie. Ce n'est pas du troc, tout est basé sur le don."

Un concept qui amène tout type de public à participer, au centre de La Glacerie. "On voit des gens qui ne seraient jamais venus pour autre chose, venir déposer ou prendre des objets. Ce n'est pas réservé à des personnes qui n'ont pas les moyens" poursuit Eve Beaudroit.

Quand certains objets restent trop longtemps, ils sont déposés au Relai Enfants ou à Emmaüs. "On reste dans la boucle du recyclage".

BONUS AUDIO - Eve Beaudroit, responsable de la Boîte à Bonheur de La Glacerie :

Boîte à Bonheurs Impossible de lire le son.

Pratique. Centre socio-culturel de La Glacerie, rue des Poètes. La boîte à bonheur sur Facebook.