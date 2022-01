Tendance Sports : 3e tour de Coupe de France et Benoit Cosnefroy (AG2R) têtes d'affiche !

Ce dimanche 11 septembre, votre émission Tendance Sports vous a encore offert un menu des plus alléchants. En foot, la Coupe de France a animé la région avec un 3e tour à surprises. En hand, Cherbourg et Caen ont repris le chemin de la Proligue, en tennis de table, la ProA et ProB se sont élancées tandis qu'en vélo, le Paris-Camembert est délocalisé et Benoit Cosnefroy a fait l'actu : il passera professionnel en 2017 !