Lundi 5 septembre 2016 : Les tops et flops du week-end foot avec l'analyse de Johan Gallon, coach d'une US Granville qui s'est offert le PSG "B", du vélo avec les 3 jours de Cherbourg et du tennis de table au programme...

Mardi 6 septembre 2016 : la reprise des championnats de ProA et ProB tennis de table avec une excursion à la Bayard Argentan (Pro B), du basket féminin et un retour au CB Ifs (N1) et du football chez les jeunes, France-Islande Espoirs à d'Ornano...

Mercredi 7 septembre 2016 : au menu ce matin, Le tournoi Espoirs d'Alençon en Basket avec Cyrille Lepicard, la signature de Benoit Cosnefroy en pro chez AG2R et l'appel à candidature de la Région Normandie en voile...

Jeudi 8 septembre 2016 : Ce matin, c'est le basket qui était à l'honneur avec la reprise pour le Caen BC, en Coupe de France, face à Orléans (ProA). Retrouvez également les actus tennis et foot du jour, ainsi que le focus sur la Caen Go Hommes, première course contre les cancers masculins, qui aura lieu à Caen, ce dimanche.

Vendredi 9 septembre 2016 : C'est jour de reprise, ce vendredi soir pour le handball professionnel, donc pour nos deux clubs normands de ProLigue, la JS Cherbourg et les Vikings de Caen, Sébastien Leriche, coach de la JSC nous a confié ses attentes pour cette nouvelle saison. Retrouvez aussi le menu complet du football en région en National, CFA et 3e tour de Coupe de France...