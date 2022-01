Dans la 4ème course à Chantilly, Apollinaire vous conseille de jouer :



Le 3, Hello My Love

Le 5, Allez Henri

Le 16, Star Sun

Le 8, Djiguite

L'as, Ecureuil

Le 10, Zeppelin

Le 12, Admire Fuji

Et le 9, Fawley



Le départ est donné à 15h30.