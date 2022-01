Calvados : quatre blessés dans la collision entre deux voitures et deux motos

Grave accident à Saint-Gatien-des-Bois (Calvados), à proximité de Deauville, vers 14h30 ce vendredi 9 septembre 2016. Deux voitures et deux motos se sont percutées à une intersection entre les RD 228 et 74.

Quatre blessés

Six personnes sont impliquées dans cet accident, dont trois femmes âgées de 65 à 81 ans, et un homme âgé de 50 ans. Les victimes ont toutes été évacuées vers les centres hospitaliers de Criquebeuf (Calvados) et Lisieux (Calvados).

Une dizaine de sapeurs-pompiers a été déployée sur cet accident.

