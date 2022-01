L'Agenda en Normandie : lundi 12 septembre

MANCHE

La fête de l’ensilage à l’ancienne se tient à Chaulieu ce dimanche 18 septembre 2016. Toute cette journée est consacrée à l’exposition et à la démonstration d’ensileuses en versions portées, traînées et automotrices comme dans les années 1970. Comptez 2,50 euros pour participer à cette manifestation, située dans la Manche, à la frontière du Calvados et de l’Orne.

A l'occasion des journées du patrimoine samedi et dimanche, 266 animations sont prévues dans tout le département. Comme chaque année, les sites et musées départementaux ouvrent leurs portes : maison Jacques Prévert, maison natale Jean-François Millet, île Tatihou, fort du Cap Lévi, batterie d’Azeville, ferme-musée du Cotentin, fours à chaux – musée maritime de Regnéville-sur-Mer, abbaye de Hambye, écomusée de la Baie et musée régional de la poterie. Mais ce n’est pas tout ! Les Espaces Naturels Sensibles, les archives départementales et le Pavillon des énergies vous accueillent pour des visites. Et la Maison du Département ouvre également ses portes au public tout le week-end.

CALVADOS

Dans le cadre de la journée mondiale des premiers secours ce mercredi, le pôle Réanimations, Anesthésie, SAMU-SMUR, organise des stands d'informations et démonstrations de 11h à 16h, dans le hall d’accueil du Bât. Sud du CHU de Caen. L'occasion d'apprendre à reconnaître l'arrêt cardio-respiratoire ou encore de vous exercer au massage cardiaque et de rencontrer des professionnels.

A partir de mercredi et jusqu'à dimanche c'est la 17ème édition du festival Estuaire d’en Rire aux Greniers à Sel à Honfleur . L’événement s’ouvre avec l’humoriste Gaspard Proust qui présente son nouveau spectacle.

L’humoriste et acteur Bruno Salomone, interprètera son nouveau spectacle Euphorique, samedi soir. L’ancien comparse de Jean Dujardin dans le groupe « Nous ç nous » fait son retour sur scène avec un personnage atypique : Golri, l’enfant né en riant.

Autre rendez -vous : un spectacle de rue participatif, samedi et dimanche, avec le Commando Guimauve. Les infos et la programmation sur estuairedenrire.com.

ORNE

Samedi et dimanche participez aux portes ouvertes de l'aéroclub d’andaines à Bagnoles de l’orne. L'occasion de profiter d'initiation de 30 minutes en place pilote sur autogire avec instructeur pour goûter au domaine de vol de cette machine. Vous pourrez également visiter la station thermale en minibus. Possibilité de camping sur place, et de manger dans de nombreux hôtels et restaurants à Bagnoles de l’orne.

A l'occasion de la parution du livre "La Chapelle-Montligeon, un village percheron, un lieu de pèlerinage", dans la collection Parcours de l'Inventaire aux éditions Lieux-Dits, la commune de La Chappelle-Montligeon propose un week-end exceptionnel lors des Journées du patrimoine : le lancement de l'ouvrage ce vendredi à 18h au sanctuaire en présence de nombreuses personnalités accompagné d'expositions et de visites gratuites dans le bourg et la basilique samedi et dimanche