BiBoViNo, rue Froide à Caen

En terrasse, nous consultons l'ardoise qui compte trois formules : entrée + bruschetta ou bruschetta + dessert à 12€ ou la totale, à 15€.

Un petit régal

Je commence le déjeuner avec un melon joliment marié avec un vin de Cartagène. C'est frais et boisé. Cinq types de bruschetta sont ensuite proposés. J'opte pour la Ventoux : un pain aillé - "qui vient d'au-dessus", m'indique le serveur en désignant la boulangerie à proximité - et ses tomates, sa mozza, son jambon serrano et du basilic. La sauce de la salade est citronnée. Je me régale. À ma table, tout le monde partage ce point de vue. Surtout celui qui a choisi une assiette de charcuterie (10€), très variée et copieuse. En dessert, bien qu'ayant atteint mon point de satiété, je ne résiste pas aux fraises proposées à nouveau avec la liqueur que j'ai testée en entrée. Ça se mange sans faim !

En réglant (18€ avec un verre de vin rosé), je découvre l'intérieur de BiBoViNo, tout de mauve et de pierre de Caen vêtus. Quelques tables, ici et là. Et au fond, une grande pièce. De quoi revenir plus nombreux !

Pratique. 10 bis rue Froide à Caen.

Tél. 02 31 93 63 43