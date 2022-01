Il est minuit passé de peu, vendredi 2 septembre 2016, quand Sébastien Anquetil, 35 ans, va à la rencontre d'une prostituée à Rouen (Seine-Maritime). Il lui demande le prix pour une relation tarifée. La victime se rend compte que le client est ivre et préfère s'éloigner. Mais Sébastien Anquetil l'attrape par les cheveux, la met par terre et lui cogne la tête contre le sol. Une autre prostituée entend les cris de sa collègue : elle tente de la secourir mais reçoit une claque du suspect. Elle arrête alors un automobiliste pour qu'il leur vienne en aide, ce qu'il fait. Il reçoit un coup de tesson de bouteille au menton. Il refusera par la suite de se constituer partie civile.

"J'avais bu toute la journée"

La police interpelle ensuite le suspect. Entendu, il dit "ne se souvenir de rien" si ce n'est d'une "embrouille". "J'avais bu toute la journée, je n'étais plus moi même", ajoute t-il. Le tribunal le condamne finalement à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve de deux ans et obligation de soins.

