En Seine-Maritime, il s'amuse à produire des explosions avec de l'acide et de l'alu

La police est requise rue Paul Doumer, à Fécamp (Seine-Maritime), lundi 4 septembre 2016 à 4h30 du matin pour un tapage nocturne. Sur place, l'attention des forces de l'ordre se porte non sur un tapage nocturne, mais sur un soudain bruit d'explosion, suivi d'une seconde explosion.

Des explosions pour se divertir

Au-dessus du lieu où les policiers ont entendu les détonations, de la fumée blanche se dégage dans le ciel. Ils repèrent un cabanon de jardin d'où sortent des voix d'hommes. Au sol, deux bouteilles d'eau éventrées et des morceaux de papier aluminium sont retrouvés : il semble que de l'acide chlorydhrique et de l'alu ont été mélangés pour produire ces explosions.

Les policiers décident de contrôler les deux hommes dans le cabanon : paniqués, ils nient être les auteurs des faits. Le locataire de la maison sort de cette dernière et reconnaît être l'auteur du mélange et des explosions et explique avoir fait ça pour s'amuser. Agé de 24 ans, il a été placé en garde à vue.

