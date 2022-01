Football: le FC Rouen passe le 2ème tour de Coupe de France sans trembler

A Pont de l'Arche (Eure), les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) n'ont pas laissé la place à l'exploit à leur hôte et s'imposent finalement 5-0 au terme d'un match maitrisé de bout en bout, dimanche 4 septembre 2016.

Une ouverture rapide

Dès la 5ème minute, c'est Lecanu qui profite d'une erreur défensive pour ouvrir le score dans ce match. C'est également Lecanu qui sera à l'origine du 2ème but à la 25ème minute en subissant une faute dans la surface qui donnera un penalty transformé par Diop.

A cinq minutes de la mi-temps, Lecanu s'illustrera encore en inscrivant un doublé pour donner trois buts d'avance à la mi-temps (3-0).

Une 2ème mi-temps aboutie

Au retour des vestiaires, l'experimnenté Ouahbi inscrit un but à la 76ème minute. Le match se concluera par un 5ème et dernier but encore une fois sur penalty et transformé par Demba.

Les Rouges et Blancs se qualifient donc pour le 3ème tour de Coupe de France qu'ils disputeront dimanche 11 septembre 2016.

