Tennis : Jules Marie et Louis Quennessen à l'Open de Rouen

Le directeur de l'Open de Rouen (Seine-Maritime) Charles Roche a annoncé samedi 3 septembre 2016 la venue des deux derniers joueurs du tableau masculin, désormais complet. Jules Marie, 40e meilleur joueur français, et Louis Quennessen, 78e joueur français, rejoignent Benoît Paire, Tommy Robredo, Paul-Henri Mathieu et Malek Jaziri, tous membres du Top 100 mondial.

Jules Marie pour un nouvel exploit ?

Jules Marie, 25 ans et ancien 228e joueur mondial, n'est pas un inconnu à Rouen. Né à Caen (Calvados), il a participé au tournoi l'an passé et avait créé la surprise en demi-finale en venant à bout de Pablo Andujar, alors 63e meilleur joueur mondial, en deux sets secs puisqu'il ne lui avait laissé... aucun jeu (6-0/6-0) !Il s'était ensuite incliné en finale face à Jérémy Chardy, double tenant du titre, qui ne sera donc pas là cette année. Jules Marie, vainqueuer de 11 tournois Future (la catégorie en dessous des Challenge et ATP) tentera de réitérer son exploit de l'an passé.

Louis Quennessen, 29 ans, a été champion de Normandie en 2014 et 2015. Il compte deux participations à l'Open de Rouen : la prmeière en 2014, où il s'était incliné en 1/4 de finale, la seconde en 2015, où son parcours avait pris en 8e de finale.

Pratique. Au Kindarena, du vendreid 16 au dimanche 18 septembre 2016. La billetterie est à retrouver ici.

LIRE AUSSI.