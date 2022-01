Il est près de 2 heures du matin ce samedi 3 septembre 2016 quand un couple, domicilié à Yvetot (Seine-Maritime), alerte la gendarmerie : ils viennent de mettre en fuite deux cambrioleurs qui se sont introduits par la porte de garage non verrouillée. Ils ont emporté avec eux du matériel multimedia.

Un maître chien les met sur la piste des cambrioleurs

La brigade territoriale autonome d'Yvetot, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie et un maître de chien de Fécamp se dépêchent sur place. Le maître chien fait prendre une piste à son animal. Une piste qui les conduit dans un champ situé à 300m du domicile cambriolé, à 3h15 du matin. Deux hommes, l'un âgé de 17 ans et l'autre de 19 ans, y sont retrouvés. Ils correspondent au signalement donné par les victimes. A proximité, un sac plastique avec les objets dérobés est retrouvé.

Les deux suspects sont placés en garde à vue. Le mineur est déjà connu pour cambriolages, recels... Il est SDF. Le second est domicilié au Havre. Le jeune homme de 27 ans fait l'objet d'ue convocation par officier de police judiciaire pour le 4 octobre 2016 devant le juge des enfants à Rouen (Seine-Maritime) aux fins de mise en examen.

LIRE AUSSI.