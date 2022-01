A Merville-francille, au nord de Caen (Calvados), la brasserie l'Hippocampe possède une arrière-cour à proximité de la plage, ce que repère, le 8 juin 2015, un promeneur qui échafaude un plan. Il revient la nuit suivante, en escalade le mur et dérobe tout ce qu'il trouve : soixante-dix kilos de fruits et légumes, un micro-onde, une quarantaine de caisses de canettes et de bouteilles.

Le voleur se présente spontanément à la gendarmerie

Une plainte pour vol est déposée mais l’enquête tourne court car le voleur se présente spontanément à la gendarmerie pour avouer le cambriolage. Il a été jugé le jeudi 1er septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen pour vol et conduite sans permis. Il raconte avoir du effectuer bien des voyages, du local à sa voiture, cette nuit là. Après quoi il a remisé le tout dans son garage de Colombelles , au nord-est de Caen.

Perplexité de la cour

Le prévenu prétend s’être dénoncé sur les conseils de son cousin, ce qui laisse la cour perplexe. « N'aviez-vous pas plutôt peur que quelqu'un d'autre ne le fasse ? Vous avez tout de même revendu pour 400 euros de marchandises par le bouche à oreille ! »

Et en plus, il conduit sans permis !

La procureur requiert une peine de travaux d’intérêt général en soupirant : « Et en plus, il conduit sans permis ! » Il est donc condamné à 140 h de travaux d’intérêt général à effectuer dans les 18 mois et à 2400 euros de préjudice matériel.

Lire aussi:

Affaire du Moulin dans le Calvados: le directeur des services technique de Levallois-Perret en mauvaise posture

Suisse Normande: un homme de 27 ans chute de 5m