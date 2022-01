A Caen (Calvados), le mardi 19 juillet 2016, la police est appelée à 1h20 du matin pour troubles du voisinage. Après leur passage, le calme semble revenu mais une seconde intervention se montrera nécessaire. L'homme d'une trentaine d'années responsable du raffut est alors interpellé en état d'ivresse manifeste et dirigé vers la clinique Miséricorde en vue d'un examen médical.

Agitation extrême

Dans la salle d'attente, l'individu se montre extrêmement agité, et, malgré ses menottes, donne un coup de tête dans une porte. Il refuse énergiquement d’être examiné. Toute la scène est émaillée des insultes habituelles et de menaces, quant à elles, moins courantes : « Pays de merde ! J’espère que tous ceux qui reviennent de Syrie avec des bombes feront péter vos enfants ! » Pour finir il brise une porte vitrée à coups de pied.

« Je voulais juste finir ma bouteille de vodka »

Teddy Aubert a comparu le jeudi 1er septembre devant le tribunal de grande instance de Caen pour outrages et menaces de mort envers des personnes dépositaires de l'autorité publique ainsi que pour destruction de bien appartenant à autrui. « Je ne voulais pas d'examen médical, je voulais juste finir ma bouteille de vodka ! » Quant aux menaces de mort, il ne se souvient plus et se considère comme quelqu'un de non-alcoolique et non-violent. « Les infos doivent vous monter à la tête » en déduit le président Erik Tamion.

Casier judiciaire : dix-sept mentions

Le casier judiciaire du prévenu porte dix-sept mentions du même registre en y ajoutant vols ainsi que recel pour lequel il a purgé une peine de trois mois de prison ferme. L'avocat de la partie civile ne croit pas aux vertus pédagogiques de cette audience.

Quatre mois de prison ferme

La procureur semble lassée : « Dix-huitième fois ! Et aucune remise en question ! » Il écope de 4 mois de prison ferme, de 150 euros de préjudice moral à régler à chacun des trois policiers et à 500 euros de frais de justice. Il devra également dédommager la clinique de 870,94 euros pour les dégâts matériels. Il est relaxé pour les menaces, celles-ci n'étant pas personnalisées.

