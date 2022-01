A Langrune sur mer, au nord de Caen (Calvados) le vendredi 17 juin 2016, une mère frappe son fils de 22 ans avec un couteau. Elle a comparu le mercredi 31 août 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour violence avec l'usage d'une arme. Ce jour là, vers midi, elle prépare le repas et épluche des pommes de terre. Croyant que son fils veut lui lancer les épluchures au visage, d'un geste vif, elle le frappe au bras avec le couteau qu'elle tient à la main.

Il refuse ses soins

Elle veut le soigner mais il refuse ses soins, prétendant avoir besoin de points de sutures. Faisant du stop pour se rendre à l’hôpital, il croise la gendarmerie et témoigne alors avoir été agressé. A la barre, la mère explique : « Quand les gendarmes sont venus me mettre les menottes, je n'ai rien compris. Ça me laisse sans voix car au bout du compte c'est bien moi la victime. »

Violentée 35 ans par son mari et maintenant par son fils

« J'ai été violenté 35 ans par son père que j'ai enfin quitté. Depuis mon fils reproduit ce comportement de violence : gifles, coups sur la tête, insultes. Il me crie dans les oreilles de façon récurrente. Mais il m'est trop cher pour que je porte plainte. Je regrette d'avoir eu ce couteau dans la main, ce geste était un geste de défense, sans agression délibérée. Je ne supporte plus d’être agressée. »

Plaie de deux centimètres de profondeur à l'avant-bras

La procureur estime pourtant que ce coup était violent et ne pouvait être que volontaire, étant de deux centimètres de profondeur. Elle requiert deux mois de prison avec sursis et une interdiction de contact. La défense argumente que la prévenue est en souffrance et fragilité psychologique ayant été maltraitée par son conjoint, être frappée par son fils doit être intolérable. Elle est condamnée à 2 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l’épreuve. Obligation de soins lui est faite. L'interdiction de contact n'a pas été retenue par la cour.

