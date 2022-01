Calvados. Trois mois de prison avec sursis pour violences conjugales

Un homme âgé de 36 ans, rentrant tard et fatigué par sa journée de travail, à son domicile de Courseulles sur mer, au nord de Caen (Calvados), le samedi 8 août 2015, supporte mal les pleurs de son enfant de deux ans.

« Fais-le taire ! »

Il enjoint alors à son épouse de « le faire taire ». Celle-ci devant l'agressivité de son conjoint prend peur et veut protéger son enfant. Une dispute éclate. Le couple finit par se battre. Les examens médicaux respectifs relèvent : pour lui, une douleur à l'épaule, pour elle, hématome au front et peri-orbital, ainsi qu'à la cuisse. L'individu a comparu le jeudi 31 août 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour violences conjugales.

« Elle m'a pris la tête »

« Je venais de finir mon job, j’étais fatigué, elle m'a pris la tête. Je l'ai juste giflée, elle est tombée d’elle-même. Elle pèse quarante kilos mais elle parvient tout de même à m'agresser et à me mordre les doigts ! » Le casier judiciaire du prévenu comporte trois mentions : violence, violence avec arme, dégradations. De plus, la jeune femme a déjà été frappée alors qu'elle était enceinte.

« Vous risquez trois ans de prison ! »

La présidente lui fait remarquer qu'il risque trois ans de prison et qu'il minimise un peu trop la situation. Au regard du certificat médical, une seule gifle est improbable. Au final, il écope de 3 mois de prison avec sursis et d'une obligation de stage de sensibilisation aux violences conjugales.

