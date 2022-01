"On ne peut que qualifier d'anormal le fait que le Japon et la Russie, deux pays voisins avec un potentiel illimité, n'aient toujours pas conclu un traité de paix", a déclaré M. Abe lors du Forum économique de l'Est à Vladivostok, en appelant M. Poutine à "mettre fin à cette situation anormale" et "commencer ensemble à construire une nouvelle époque".