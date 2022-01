[Exclusif] Pierre Siramy a travaillé 25 ans au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure. A quelques jours de la prochaine audience du procès de la rixe de Sisco (Haute-Corse), l’ancien agent secret, installé en Normandie, nous a confié des révélations pour le moins intrigantes.

La valse des avocats

Me Anaïs Colombani et Me Jean-Pierre Ribaut-Pasqualini, les avocats commis d’office des trois frères marocains jugés pour leur implication présumée dans une violente rixe sur une crique de Sisco le 13 août 2016, ont obtenu le report du procès pour un meilleur examen des dossiers de leurs clients. Il aura lieu le 15 septembre 2016.

Depuis, trois nouveaux avocats sont chargés de la défense des frères. Me Ouadi Elhamamouchi et Me David Maheu du barreau de Seine-Saint-Denis, ainsi que Me Marilyne Kopilow du barreau de Paris.

De l’argent du Qatar

Dans l’entretien exclusif que Pierre Siramy a accordé à Tendance Ouest, celui-ci affirme que ses sources indiquent que "les avocats de ces marocains… vont être rémunérés par le Qatar".

"Le Qatar a un double langage"

Pour l’ancien sous-directeur de la DGSE, l’implication du Qatar ne serait pas un hasard : "Le plus important, c’est de voir que c’est un Etat étranger qui se met aux côtés de la petite délinquance qui se veut musulmane".

Pierre Siramy, spécialiste du Qatar dans ses anciennes fonctions, précise pour quelles raisons cela a de quoi inquiéter : "Le Qatar a un double langage. Un langage très pro-français, pro-occidental, et un langage très en faveur d’une certaine forme d’islamisme dur du monde arabe".

La rédaction de Tendance Ouest précise qu’elle n’a pas pu vérifier ces informations.

Qui est Pierre Siramy ?

Pierre Siramy a travaillé avec passion durant 25 ans à la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Il quitte le service en novembre 2009 après un triple pontage.

En mars 2010, il sort "25 ans dans les services secrets" avec le journaliste Laurent Léger, aux éditions Flammarion.

Le 16 septembre 2015, il est condamné pour avoir divulgué des éléments secret-défense.