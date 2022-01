En Seine-Maritime, un nouveau pass jeunes de 100€ pour les 6-15 ans

Terminés les Pass'Culture 76 et Pass'Sport 76, le Département de Seine-Maritime a révélé ce vendredi 2 septembre 2016 le Pass Jeunes 76.

Qui peut en bénéficier ?

Le principe est simple : tout jeune de 6 à 15 ans, plus précisément né entre le 16 septembre 2000 et le 31 décembre 2010, et dont les familles sont bénéficiares de l'allocation de rentrée scolaire ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, peut bénéficier de ce pass.

A quoi donne-t-il droit ?

Les 22 000 jeunes qui peuvent en bénéficier peuvent utiliser les 100€ du pass pour financer une seule activité sportive et une seule activité culturelle. Le montant de l'aide est de 50% du montant de l'inscription annuelle à la structure choisie. La famille bénéficiaire ne peut attribuer plus de 60€ à la première activité et 40€ à la seconde. Par exemple, elle ne peut pas utiliser 70€ pour l'inscription au football de l'enfant et 30€ pour l'inscription au théâtre.

Comment faire sa demande de subvention ?

Il faut se rendre sur le site des télé-services du Département ici.

