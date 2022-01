Les grands dossiers de la rentrée pour la Métropole Rouen Normandie

C'est dans le jardin des sculptures du musée des Beaux-Arts de Rouen (Seine-Maritime) que Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie, a fait vendredi 2 septembre 2016 sa rentrée politique. Entre bilan et perspectives.

Une fréquentation touristique étrangère en baisse

Dans un contexte marqué par les attentats, à Nice (Alpes-Maritimes) comme à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), Frédéric Sanchez concède les difficultés de la Métropole, comme de la France en général, "à accueillir les voyageurs au long cours. Cela se vérifie dans la Métropole avec une baisse très importante du tourisme asiatique, notamment japonais, et une baisse moins spectaculaire du tourisme américain".

Déception pour l'Historial et Normandie Impressionniste, satisfaction pour le Panorama et les musées

Au rayon des déceptions pour l'année écoulée, le président de la Métropole pointe du doigt l'Historial Jeanne d'Arc : "Force est de constater qu'il peine à consolider sa présence dans sa proximité régionale. La fréquentation étrangère est stable mais la fréquentation locale constitue une faiblesse. Il y a un réel enjeu à proposer une série d'animations pour renouveler l'intérêt de nos habitants", insiste-t-il.

Autre déception, plus relative, le festival Normandie Impressionniste. Si l'exposition accueillie au musée des Beaux-Arts – intitulée "Manet, Renoir, Monet, Morisot… Scènes de la vie impressionniste" - connaît une belle fréquentation raisonnable, elle est moins importante que lors des précédentes éditions : "L'effet de curiosité s'est estompé", souligne Frédéric Sanchez.

La gratuité des musées plébiscitée, le Panorama attire de plus en plus

Frédéric Sanchez avance également quelques grandes satisfactions. La première tient à "la réussite spectaculaire de la gratuité des expositions permanentes au sein des structures de la Réunion des Musées Métropolitains où l'on observe une augmentation de la fréquentation de 45 % en six mois".

Autre réussite, celle du Panorama XXL qui nous plonge dans le Rouen médiéval, à l'époque de Jeanne d'Arc, avec une augmentation de la fréquentation de 20 % par rapport à l'année passée et une croissance encore plus importante de la fréquentation par les touristes étrangers (+40%). "Nous sommes en discussion avec des tours-opérateurs pour qu'ils inscrivent le Panorama dans leurs propositions commerciales".

Le projet d'une passerelle piétonne entre les deux rives de Seine-Maritime

Deux projets devraient avancer cette année. Le premier tient à la construction d'une passerelle pour piétons et vélos entre les deux rives de la Seine, entre le pont Flaubert et le pont Guillaume le Conquérant. L'idée avait déjà été avancée par Frédéric Sanchez, elle semble faire son chemin. Le cahier des charges à l'adresse du secteur privé devrait être léger : "Il précisera où devra se situer la passerelle, entre le 106 et l'avenue Pasteur ainsi que l'enveloppe financière, à savoir une quinzaine de millions d'euros". La passerelle devra être assez haute pour ne pas empêcher le trafic fluvial et maritime et ne pas impacter l'activité du port. L'idée d'une passerelle amovible avait un temps été évoquée, elle sera vraisemblablement fixe.

Le deuxième grand projet relève du domaine culturel : "Il y a un immense enjeu autour du quartier des musées", introduit Frédéric Sanchez. "J'ai demandé au conservateur de la RMM de réfléchir à la réunion dans un même projet des collections du musée des Antiquités et du muséum d'histoire naturelle". Un nouveau bâtiment devrait donc réunir les deux structures actuellement situées dans le quartier Beauvoisine.

Deux grands rendez-vous

Il n'est là question ni de bilans ni de projets à long terme. Frédéric Sanchez a mis en avant deux grands-rendez vous cette année : le mondial 2017 de handball en janvier 2017, où le Kindarena accueillera les matchs d'une poule, et le Forum "Métropoles en transition" qui se déroulera le 15 septembre au 106, événement lors duquel "les grands enjeux d el'avenir seront mis en débat". Environnement, qualité de l'air, place de l'espace public… Toutes ces questions y seront abordées dans le but de "construire un destin commun".

