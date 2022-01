La mythique école des mousses ouvre une antenne à Cherbourg

41 garçons et 9 filles, accompagnés de leurs parents, ont découvert jeudi 1er septembre 2016 les locaux de l'école des mousses à Cherbourg (Manche). Il s'agit d'une antenne de l'école de Brest (Finistère), école historique de la Marine Nationale qui forme des jeunes de 16 à 18 ans pendant dix mois, avec pour ambition de les préparer à une carrière militaire.

Relancée en 2009 en Bretagne

Ouverte en 1834, l'école des mousses avait fermé ses portes dans les années 80, avant d'être relancée en 2009. Cette année, ce sont donc 220 mousses, dont 50 à Cherbourg, qui tentent l'aventure. "Certains viennent de familles défavorisées, d'autres sont en situation de décrochage scolaire, mais ils ont un point commun : une envie de s'engager. 82% d'entre eux le feront, et le taux d'accès au brevet d'aptitude technique, quatre ans plus tard, est le même que pour les matelots qui ont un niveau bac" explique le Lieutenant de vaisseau Yann Bouvart, directeur adjoint de l'école des mousses à Cherbourg.

Trois professeurs de l'Education nationale sont détachés pour ce projet. Parmi eux, Thomas Bordet, originaire de Limoges. "Pour quelle raison j'ai candidaté ? Pour moi, c'est aussi un engagement, et un amour de la mer". Pendant ses cours de français et d'histoire-géographie, il va développer le travail de groupe, pour responsabiliser les jeunes et créer les conditions qu'ils retrouveront dans leur futur métier.

Pour accéder à l'école des mousses de Cherbourg, les places sont chères : environ trois candidats pour un reçu. Au menu : ambiance militaire et retrouvailles avec une instruction scolaire. Pas d'inquiétude pour Mathis, Pauline, Florian ou Yassine, originaires des quatre coins de la France :

Pour ce premier week-end loin de leurs familles, les mousses auront le droit à un barbecue, avant une visite de la base navale et de la Cité de la Mer. Le week-end prochain, direction Brest, siège de l'école des mousses. Ils navigueront sur les voiliers écoles, l'Etoile et la Belle Poule... "Vous serez alors de vrais marins !".





