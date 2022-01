Deauville: Philippe Augier ne verra pas Michaël Moore

Pour que la recette soit complète, les films doivent être accompagnés des stars qui fouleront non pas les marches du palais des festival mais les célèbres planches de la station balnéaire normande. Ainsi, le célèbre Harry Potter alias Daniel Radcliffe est attendu sur le tapis rouge. James Franco et donc Diane Kruger seront également de la partie. Leur participation contribue grandement à la réputation de l'événement selon Philippe Augier. Le Maire de Deauville (Calvados) était l'invité de la rédaction ce vendredi 2 septembre à 8h.

Philippe Augier Impossible de lire le son.

La star la plus attendue de cette 42ème édition, c'était sans nul doute, le réalisateur de Fahrenheit 9/11, Michael Moore, devait assister dimanche à la projection de son dernier documentaire "Where to Invade Next", sa venue a finalement était annulée pour raison familiale. Philippe Augier attendait pourtant avec impatience sa rencontre avec l'américain.