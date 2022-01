Menaces terroristes : tous les parkings gratuits à la foire de Lessay en Normandie

Jeudi 1er septembre en fin de journée, le maire de Lessay, Claude Tarin, et les services de l'Etat ont dévoilé quelques aspects du dispositif de sécurité inédit mis en place les 9,10 et 11 septembre 2016 pour la foire millénaire de Lessay (Manche).

La foire de Lessay maintenue en Normandie

Malgré la menace terroriste, la foire Sainte-Croix de Lessay, institution incontournable en Normandie, est maintenue le week-end du 9, 10 et 11 septembre 2016. Chaque année plus de 350000 visiteurs et 1500 exposants se donnent rendez-vous durant trois jours sur « la Grand’ Lande » de Lessay.

Dispositif de sécurité inédit

Pour faire face aux risques d'attentats, la municipalité et l'Etat ont renforcé la sécurité du site avec la mise en place d'un dispositif sans précédent. Pour la première fois, un système anti-intrusion sera mis en place avec des glissières de béton armé à tous les accès, des postes de barrages avec la présence d'agents de sécurité et de gendarmes.

Les contrôles visuels aux différents points d'accès seront permanents et l'ouverture des sacs sera demandé. Deux hélicoptères tourneront au-dessus des 32 hectares de la Grand’Lande. Comme en 2015, des caméras de vidéosurveillance scruteront en permanance les allées du champ de foire.

Les parkings gratuits !

Exceptionnellement, dans le cadre de ce dispositif inédit de sécurité, l'ensemble des parkings de la Sainte-Croix seront gratuits. La commune a mis à disposition 30 hectares de terrain en périphérie de la foire et le maire va prendre un arrêté interdisant les parkings privés, l'une des traditions de la Sainte-Croix.

Les parkings mis à disposition par la commune pourront accueillir plus de 80000 véhicules.