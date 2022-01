Entre avril et juin 2015, deux jeunes gens de Vire (Calvados) avaient trouvé une occupation : voler des particuliers, et si besoin, pour cela, casser. En général, il s'agissait de garages. Ils en crochetaient ou détruisaient carrément la porte et se servaient. Ils chapardaient tout et n'importe quoi : magnum d’alcool, deux scooters, du shampoing pour chien...

Le jeune de 20 ans entraînait son cousin mineur

L’enquête remonte jusqu'à un jeune homme de 20 ans qui sévissait avec son cousin mineur. Il a comparu le mercredi 31 août devant le tribunal de grande instance de Caen pour vols en réunion et dégradation de biens appartenant à autrui. Le mineur, quant à lui, sera jugé par le tribunal pour enfants.



Le prévenu reconnaît intégralement les faits qui lui sont reprochés, ajoutant, qu'à chaque fois, il était fort alcoolisé. Il déclare avoir agi sur l'impulsion du moment, en précisant : « Je suis une personne assez surhumaine sous alcool ! »

La cour suivra les réquisitions du procureur : un mois de prison avec sursis et 150 euros d'amende.