La nouvelle bibliothèque de Caen n'ouvrira pas avant début 2017

Le compte à rebours durera plus longtemps que prévu. Trois ans après le début des travaux de la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville sur la Presqu'île de Caen, le maire de Caen Joël Bruneau annonçait mardi 30 août (notre interview, à lire en page suivante) un retard de quelques mois pour ce nouvel équipement. Prévu pour ouvrir en octobre-novembre, ce ne sera finalement que début 2017.

Stationnement et accès

Pour l'occasion, une inauguration "un peu originale" sera mise en place "pour manifester l'ouverture maximale de la bibliothèque vers tous les publics, notamment ceux qui ne viennent pas naturellement" dans ces lieux, évoquait Joël Bruneau. Pour absorber la fréquentation accrue de la pointe de la presqu'île dans cet avenir proche, stationnement et accès doivent être revus. "Le quartier avait été conçu sans stationnement spécifique", constate Joël Bruneau. "Nous avons donc réalisé un parking temporaire tout près du palais de justice. On travaille à un nouvel espace de stationnement à l'entrée de la ville, entre les voies ferrées et le Cours Montalivet". D'autres parkings sont aussi au programme de projets immobiliers entourant la nouvelle bibliothèque.

Par ailleurs, un nouveau pont enjambant l'Orne sera créé pour améliorer l'accès au lieu, et permettre le passage du tramway – dont un arrêt sera implanté entre la bibliothèque et la salle du Cargö – dès l'automne 2019. Dans le cahier des charges de la délégation de service public lié aux transports, un bac sera ajouté pour "traverser de part et d'autre" le bassin Saint-Pierre.

Une salle de lecture de 2 500m2

Bâtiment particulièrement lumineux, avec ses 40 % de façade vitrée, et parmi les plus visibles de Caen, le lieu, renommé bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, impressionne. Par sa forme en croix de Saint-André et ses dimensions?: cinq niveaux, une salle de lecture de 2 500 m2, près du double d'espace ouvert au public… Par la diversité de ses services aussi?: on y comptera un auditorium de 150 places, une salle d'exposition de 300 m2 et un café-restaurant entre autres.

Divisée en quatre pôles - arts, sciences humaines, littérature, sciences et techniques -, la BMVR est pensée comme un forum urbain de nouvelle génération, "un lieu de rencontres et de partage autour du savoir, de la culture et de l'information", défendent les dirigeants de l'agglomération Caen la mer. De quoi, espèrent-ils, lui conférer en effet le rayonnement régional qui justifiait un tel investissement.