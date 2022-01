Sur internet, un voyage en avion avec une escale de.... 47 ans

Le voyage que lui propose alors Sky-scanner, est composé d'une escale à Bangkok... durant 47 ans !



Le voyageur, n'a pas tardé à réagir sur Facebook.





"Salut, Skyscanner. Je voudrais savoir ce que vous me recommandez de faire pendant l'escale de 47 ans que votre site a suggérée?" en réponse à la proposition du site d'effectuer une petite escale de 413.786 heures et 25 minutes.



La société n'a pas manqué d'y répondre avec humour : "Si vous n'est pas un grand fan du Terminal, je vous recommanderai de passer le temps en dehors de l'aéroport"



James Lloyd a répondu alors 24 heures plus tard en s'excusant pour ce retard : "J'ai dû passer du temps à réunir les documents nécessaires pour obtenir la nationalité thaïlandaise". 24 heures, durant lesquelles son post a été aimé et partagé plus de 13 000 fois !