Normandie : rentrée scolaire tendue, après la tentative d'immolation dans un lycée

Rentrée tendue ce jeudi 1er septembre 2016 au lycée Val de Seine à Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Au-delà du contexte sécuritaire, la tentative d'immolation d'un enseignant au sein même de l'établissement, mercredi 31 août 2016, a assombri un peu plus encore ce jour particulier.

"Je ne suis pas de nature inquiète"

Ce matin, tous les élèves de 2nde du lycée ont franchi les grilles de l'établissement pour démarrer un cycle de trois ans dans le lycée. Le stress de la rentrée est bien évidemment présent. Le contexte sécuritaire, lui, n'inquiète pas trop : "On ne va pas s'empêcher de vivre", souligne Appoline. Son amie Camille dit avoir "entendu parler de sécurité aux informations, mais je ne suis pas plus stressée que ça". Même son de cloche chez Laurent, père de quatre enfants et dont l'une entre aujourd'hui au lycée Val de Seine : "On sait que de nouvelles mesures de sécurité ont été prises, mais on ne sait pas précisément lesquelles. Après, je ne suis pas de nature inquiète. Cet été, je suis allé voir des matchs de l'Euro en France alors..."

Une inquiétude diffuse

Non, ce qui inquiète un peu plus ces néo-lycéens, c'est bien la tentative d'immolation d'un enseignant, lors de la pré-rentrée, en salle des professeurs. La nouvelle a rapidement fait le tour de la Toile : "Tous les médias régionaux et nationaux en parlaient", indique Laurent, tandis qu'une jeune femme, qui préfère rester anonyme, explique : "Tout le monde en parlait hier sur les réseaux sociaux." Un drame évité de justesse, mais qui inquiète certains, sans qu'ils parviennent à nommer cette angoisse diffuse :

"Je ne voulais plus aller en cours", Appoline et Camille, nouvelles élèves du lycée Val de Seine

Surtout, Laurent espère que la direction de l'établissement "informera les élèves, sans rentrer dans les détails, bien sûr, mais les informera quand même". Ce sera bientôt au tour des 1re et Terminale de faire leur rentrée dans cet établissement qui compte 1800 élèves.

Une cellule psychologique a été mise en place dans l'établissement. Une enquête de police est ouverte.

