Un jeune de Normandie élu parmi les dirigeants des Jeunes Ecologistes

Un Normand fait son apparition dans le bureau exécutif fédéral des Jeunes Ecologistes. L'organisation politique, antichambre des Verts, a élu sa nouvelle équipe samedi 27 et dimanche 28 août 2016 à Lorient (Morbihan). Et Antoine Tifine y a été élu et sera chargé de la communication des campagnes : le jeune homme a grandi à Maromme (Seine-Maritime) avant de faire ses études à Caen (Calvados). "Avec l'élection présidentielle dans quelques mois, l'année militante qui commence s'annonce comme l'une des plus mouvementées que j'ai pu vivre", assure-t-il. Celui qui a déjà fait partie de l'équipe nationale du mouvement de jeunesse de l'écologie politique entend bien promouvoir sa vision de la société :

"Nous avons un pied dans le politique et un pied dans l'associatif, c'est ce qui m'a donné envie de m'investir chez les Jeunes Ecolos. Sensibiliser à l'écologie, faire de l'éducation populaire et agir concrètement, c'est souvent plus utile que de promouvoir telle ou tel candidat à une élection."

