En Seine-Maritime, de nouvelles mesures de sécurité pour la rentrée scolaire

Ca y est, c'est la rentrée ! Ce jeudi 1er septembre 2016, plus de 230 000 élèves reprennent le chemin des cours en Seine-Maritime. L'enjeu sécuritaire, lui, est plus important que jamais. Des mesures ont été prises.

Patrouilles mobiles et référents sûreté

Des patrouilles mobiles et visibles de la police et de la gendarmerie seront menées pour surveiller les établissements. 40 militaires de la réserve opérationnelle de la gendarmerie seront mobilisés, tout comme "des gendarmes mobiles ainsi que les moyens Sentinelle".

Les bâtiments scolaires et activités périscolaires seront davantage sécurisés via la mobilisation des "correspondants sécurité école" et "référents sûreté". Ces gendarmes et policiers (40 mobilisés), en lien avec les enseignants et les élus, identifieront "les travaux prioritaires" pour lutter "contre les intrusions, faciliter les alertes et les mises à l'abri".

Un exercice de sécurité

Un premier exercice, sur la base d'une intrusion terroriste sera mené le 13 octobre prochain dans tous les établissements de l'académie. Il permettra de tester les plans particuliers de mise en sûreté et les bonnes réactions des personnels et des élèves.

